ANP Koning Filip leert alles over peperkoek

LEBBEKE - Koning Filip is dinsdag in de productie van peperkoek gedoken. De Belgische koning bracht een bezoek aan Vondelmolen, een peperkoekfabriek die dit jaar zijn 150-jarig bestaan viert.

Door ANP - 14-3-2017, 12:44 (Update 14-3-2017, 12:44)

Filip kreeg tijdens een rondleiding door het bedrijf in Lebbeke alles te horen over het maken van de gekruide koek. Vondelmolen, de grootste peperkoekfabrikant van België, keek uit naar de komst van de koning. “Het koninklijk bezoek is een mooie erkenning voor ons bedrijf en de producten die we op de markt brengen”, zei algemeen directeur Jo Dekeyser vorige week al tegen Het Nieuwsblad.

Voordat Filip de peperkoekfabriek mocht betreden, moest hij zich omkleden. De koning kreeg een overjas aan, die wel voor hem werd gepersonaliseerd. “Alle bezoekers in het voedingsbedrijf moeten een witte stofjas aantrekken, dus ook de koning”, legde Freddy Kaps, die Filips jas borduurde, uit aan de krant. Ook moest de koning zijn haar bedekken met een netje. Dat is te zien op foto’s die het Belgische hof deelde via social media.

Filips bezoek aan Vondelmolen stond ook in het teken van het tachtigjarig bestaan van FEVIA, de Federatie van de Belgische voedingsindustrie. Daar schoof de koning aan voor “een constructief gesprek over de impact van de voedingsindustrie”, aldus FEVIA op Twitter.