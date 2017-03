Prins Richard (82) overleden

BERLEBURG - Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg is maandag onverwacht overleden. Dat is dinsdag bekendgemaakt door de particulier secretaris van zijn echtgenote prinses Benedikte van Denemarken. Zij bevond zich op het moment van overlijden in Denemarken en is inmiddels afgereisd naar het Duitse Berleburg. Prins Richard was 82 jaar.

14-3-2017

De prins had een bijzondere relatie met de Nederlandse koninklijke familie. Bij het huwelijk van zijn zus Tatiana leerden prinses Beatrix en Claus von Amsberg elkaar kennen, en op zijn beurt ontmoette Richard op de bruiloft van Beatrix en Claus zijn toekomstige vrouw. Richard en Benedikte, een zus van koningin Margrethe, huwden op 3 februari 1968.

Prins Richard, die al een aantal jaren kwakkelde met zijn gezondheid, was in 2015 nog prominent aanwezig bij het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Denemarken, als teken van de bijzondere vriendschap met de Oranjes.

Richards oudste zoon prins Gustav wordt de nieuwe vorst van Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Hij speelde al jaren een belangrijke rol in het grote vorstelijke bosbouwbedrijf in Berleburg, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.