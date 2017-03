Turkse winkelier klaagt koning aan

ISLAHIYE - Een winkelier uit het zuiden van Turkije heeft een aanklacht ingediend tegen koning Willem-Alexander. Dat meldt de website Yeni Safak. Mehmet Öztürk is woedend omdat Nederland Turkse ministers heeft verboden campagne te voeren.

Door ANP - 13-3-2017, 18:26 (Update 13-3-2017, 18:26)

Öztürk heeft overigens niet alleen Willem-Alexander aangeklaagd. Ook Nederlandse politieke kopstukken, waaronder premier Mark Rutte en burgemeester Ahmed Aboutaleb zouden zich moeten verantwoorden voor het weigeren van de minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoglu en minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya.

Ook een bloemenverkoper in Gaziantep is boos op Nederland. Hij weigert Nederlandse bloemen te verkopen. Hij roept collega’s op zijn voorbeeld te volgen. Ook gaan er stemmen op om Nederlandse zuivelproducten in de ban te doen.