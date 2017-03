Juan Carlos en Sofia weer even samen

MADRID - Koning Juan Carlos en koningin Sofia, het gepensioneerde koningspaar van Spanje, is maandag voor het eerst sinds januari weer samen naar buiten getreden. Dat gebeurde in Madrid in het naar koningin Sofia vernoemde museum voor moderne kunst.

Door ANP - 13-3-2017, 16:36 (Update 13-3-2017, 16:36)

Daar overhandigde de koning-emeritus het 'Grootkruis van de civiele orde van Alfons X de Wijze' aan Francisco Luzón López. Deze onderscheiding voor buitengewone culturele verdiensten kreeg Lúzon op aanbeveling van het ministerie voor cultuur onder meer voor zijn steun aan innovatieve onderwijsprogramma's.

Juan Carlos prees Luzón als een man die is geïnteresseerd in kunst, onderwijs en wetenschap, maar die zich bovenal heeft ingezet voor de maatschappij. Hij verwees naar de vrijgevigheid en het oprichten van een stichting voor de strijd tegen de ziekte ALS.

Luzón, die jarenlang heeft gewerkt in de bankwereld voor verschillende Spaanse banken en vier jaar geleden bij zijn pensionering bij Banco Santander 65 miljoen euro meekreeg, maakte vorig jaar bekend zelf die ziekte te hebben.

Sinds de troonswisseling in 2014 zijn Juan Carlos en Sofia nog maar sporadisch samen.