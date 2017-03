Nieuwe zorgen koningin Elizabeth om Schotland

EDINBURGH - Voorlopig is het nog toekomstmuziek maar koningin Elizabeth moet er andermaal rekening mee houden dat ze een deel van haar koninkrijk verliest. De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft maandag namelijk aangekondigd opnieuw een referendum te willen houden over onafhankelijkheid van Schotland.

Door ANP - 13-3-2017, 14:58 (Update 13-3-2017, 14:58)

Die volksraadpleging moet plaatsvinden nadat de Britse regering klaar is met de onderhandelingen met de Europese Unie over het uittreden uit de EU. De Schotten moeten dan de keuze hebben tussen het accepteren van 'brexit' of losmaking uit het Verenigd Koninkrijk, zo maakte Sturgeon bekend. Het referendum zou eind 2018 of begin 2019 moeten worden gehouden.

In 2014 koos 55 procent van de Schotse kiezers er tot grote opluchting van Elizabeth voor om het koninkrijk bijeen te houden. In het geval van een andere uitslag had de koningin overigens wel staatshoofd kunnen blijven als 'Queen of Scots', zo had de regerende Schotse Nationale Partij bepaald. De koningin verblijft elk jaar ruim twee maanden in het door haar zeer geliefde Schotland.

Dat er nu een nieuw referendum moet komen is het gevolg van 'brexit'. De Schotten stemden anders dan de Engelsen massaal (60 procent) voor behoud van het EU-lidmaatschap. Sturgeon wil dat Schotland binnen de EU blijft ook als de rest van het Verenigd Koninkrijk eruit stapt. De Britse premier Theresa May moet instemmen met een referendum.