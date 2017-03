Koningin Elizabeth staat stil bij Gemenebest

ANP Koningin Elizabeth staat stil bij Gemenebest

LONDEN - Koningin Elizabeth besteedt maandag extra aandacht aan 'haar' Gemenebest. In Groot-Brittannië en de 51 andere lidstaten van het Gemenebest wordt 'Commonwealth Day' gevierd. De koningin, die hoofd is van de organisatie van voormalige Britse koloniën en een aantal andere landen, heeft ook een speciale boodschap gestuurd aan de 2,3 miljard inwoners van het Gemenebest.

Door ANP - 13-3-2017, 14:50 (Update 13-3-2017, 14:50)

De koningin was samen met prins Philip en prins Edward aanwezig bij de start van een estafette met een speciale stok - de 'Queen's baton' - voor de Gemenebest Spelen van 2018 in Australië. “Deze Commonwealth Day begint een stok aan een lange, buitengewone reis. De komende twaalf maanden bezoekt de Queen’s baton mensen die in de landen en gebieden van onze Commonwealth wonen”, luidde een boodschap van Elizabeth die maandagochtend via Twitter werd verspreid.

“Als leden van de Commonwealth-familie kunnen we veel vinden om dankbaar voor te zijn in de nalatenschap van hen die voor ons kwamen. Door middel van consensus en samenwerking zijn grote dingen bereikt.”

Speciale dienst

De Queen’s baton begon aan zijn reis nadat Elizabeth een briefje in de stok had gestopt. Wat daarop staat, wordt pas volgend jaar onthuld tijdens de openingsceremonie van de Gemenebest Spelen. De stok legt de komende 388 dagen 230.000 kilometer af.

Elizabeth woont later maandag in Westminster Abbey in Londen een speciale dienst bij, de zogenoemde Commonwealth Service. Zij wordt vergezeld door prins Philip, prins Charles en diens vrouw Camilla, prins Harry, prins Andrew en prins Edward.

Sophie, gravin van Wessex en echtgenote van prins Edward, is in Malawi, waar ze maandag een receptie ter ere van het Gemenebest bijwoont in de residentie van de Britse hoge commissaris, de ambassadeur.