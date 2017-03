Koning Salman doet zaken met Japanse premier

TOKIO - Koning Salman van Saudi-Arabië heeft maandag om de tafel gezeten met de Japanse premier Shinzo Abe. De mannen bespraken vooral economische zaken, zo werd gesproken over de geplande beursgang van Aramco, de Saudische staatsoliemaatschappij.

Met de beursgang van Aramco zijn miljarden gemoeid. Aandelen van het bedrijf krijgen mogelijk een beursnotering in Tokio. Volgens Japan Times wordt ook de haalbaarheid van andere handelsafspraken tussen beide landen onderzocht.

Saudi-Arabië wil zijn economie diversifiëren en minder afhankelijk worden van olie, Japan richt zich steeds meer op export. Dankzij belastingvoordelen en eenvoudigere invoerprocedures moet Salmans land aantrekkelijker worden voor Japanse bedrijven. Een van de bedrijven die wel oren heeft naar een vestiging in Saudi-Arabië is Toyota, dat een autoassemblagefabriek in het Midden-Oosten zou willen bouwen.

Vijfhonderd limousines

Salman arriveerde zondagavond in Japan, kroonprins Naruhito wachtte hem op. De Japanners vergaapten zich bij de aankomst al aan Salmans rijkdom. De koning verlaat zijn vliegtuig middels een gouden roltrap en reist met een entourage van een paar honderd man. Volgens het Japanse persbureau Kyodo zijn voor Salmans bezoek aan Tokio 1000 tot 1200 kamers gereserveerd in luxe hotels en zijn vijfhonderd limousines gehuurd om het gevolg van de Saudische koning te vervoeren.

De koning blijft drie dagen in Japan, hij reist deze hele maand door Azië om de banden met verschillende landen aan te halen en investeerders te zoeken. Dinsdag treft Salman de Japanse keizer Akihito, de twee hebben een lunchafspraak. De koning bezoekt dinsdag ook een economisch forum in Tokio.