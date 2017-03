Koningin Margrethe kent haar zwakheden

KOPENHAGEN - Koningin Margrethe beseft dat ze niet in alle opzichten het goede voorbeeld geeft aan de Denen. De koningin zei dat in een vraaggesprek in paleis Amalienborg met Belgische journalisten in de aanloop naar het staatsbezoek dat koning Filip en koningin Mathilde eind deze maand brengen aan Denemarken.

Door ANP - 13-3-2017, 12:30 (Update 13-3-2017, 12:30)

Margrethe is een kettingrookster en geen haar op haar hoofd die er aan denkt met roken te stoppen, zo heeft ze ook bij eerdere gelegenheden duidelijk gemaakt. Tegen Het Nieuwsblad en het Waalse Place Royale bevestigde ze nog eens ook geen plannen te hebben in die richting. De Denen weten dat ze rookt, en daarmee is voor haar de zaak afgedaan.

De koningin herhaalde dat ze ook geen plannen heeft om na een regeringstijd van 45 jaar af te treden. Die traditie mag dan in Nederland bestaan, en recent door Spanje en België zijn overgenomen, voor haar geldt alleen de traditie dat je doorgaat tot het einde zo zei Margrethe in het vraaggesprek. "Je kunt natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar zo denk ik erover", aldus de vorstin.