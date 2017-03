'Weer verbouwing voor William en Kate'

LONDEN - De Britse prins William verhuist dit najaar naar Londen, maar niet voordat Kensington Palace opnieuw is verbouwd. Volgens Britse media zijn er plannen om voor de komst van William, zijn vrouw Catherine en hun kinderen George en Charlotte een enorme kelder aan te leggen onder de Orangery van het paleis in Londen.

13-3-2017

De 1500 vierkante meter extra is nodig als opslagruimte, zodat William met zijn gezin en personeel zijn intrek kan nemen in appartement 1a van Kensington Palace. “De bouw van de kelder met meerdere verdiepingen is nodig voor het onderbrengen van de administratie, die noodzakelijkerwijs uit de vertrekken van Kensington Palace moet worden gehaald”, citeren Hello! en The Telegraph uit de ingediende bouwaanvraag.

Hoeveel de aanleg van de kelder gaat kosten, is niet bekend. William en Kate hebben het twintig vertrekken tellende appartement 1a een paar jaar geleden al grondig laten verbouwen. Er werd 4,5 miljoen pond (ruim 5,1 miljoen euro) uitgegeven aan onder meer een nieuwe keuken en het verwijderen van asbest.

De hertog en hertogin van Cambridge wonen nu nog met hun kinderen in Anmer Hall in Norfolk. Ook dat landhuis, dat koningin Elizabeth als huwelijkscadeau ter beschikking stelde aan William en Kate, werd grondig verbouwd voor het paar er in 2013 ging wonen. 1,5 miljoen pond (ruim 1,7 miljoen euro) was nodig voor onder meer een nieuwe keuken. Ook werden een weg en park aangelegd, zodat William en Kate meer privacy hebben.

Ook bij Kensington Palace zijn al tuinmannen gespot die in de weer zijn met coniferen. Die moeten William, Kate, George en Charlotte beschermen tegen nieuwsgierige blikken. George, die in juli vier jaar wordt, gaat vanaf september naar school in Londen. Zijn twee jaar jongere zusje gaat straks naar de peuterspeelzaal.