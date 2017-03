Constantijn opent Nederlands paviljoen SXSW

AUSTIN - Prins Constantijn is opnieuw in de Verenigde Staten om Nederlandse start-ups onder de aandacht te brengen. De prins opende zondagavond (lokale tijd) het Nederlandse paviljoen op South by Southwest (SXSW), het grote festival dat jaarlijks plaatsvindt in Austin, Texas.

Door ANP - 13-3-2017, 11:01 (Update 13-3-2017, 11:01)

Constantijn opende de stand van New Dutch Wave door plaats te nemen in het apparaat van het Nederlandse bedrijf Sensiks. De prins kreeg een virtual reality-bril op en moest in een klein hokje, de “multi-zintuigelijke ervaringscabine”, gaan zitten. Daarin werd hij met behulp van geur, temperatuur, luchtstroom, trillingen, smaak en lichtfrequenties in de video gezogen.

“Het ziet er dom uit in zo’n hokje”, twitterde Constantijn over de opening. “Achter een glazen deur, met een bril op, ten overstaan van een menigte. Maar het is de moeite waard. Sensiks is geweldig.”

Ambassadeur

De prins, sinds vorig jaar ambassadeur van Nederlandse start-ups, was in januari ook al in de Verenigde Staten om Nederlandse bedrijven onder de aandacht te brengen. Toen ging hij samen met minister Henk Kamp van Economische Zaken op handelsmissie naar de westkust. Het gezelschap bezocht onder meer de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, de grootste elektronicabeurs ter wereld.

SXSW vindt sinds 1987 jaarlijks plaats in Austin. Het festival begon als muziekevenement, maar sinds de jaren negentig is er steeds meer aandacht voor (interactieve) media, film en muziek. SXSW kent ook een beurs voor digitale bedrijven.