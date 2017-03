Koning bij jubileum Future for Nature Awards

ANP Koning bij jubileum Future for Nature Awards

ARNHEM - Koning Willem-Alexander woont op 31 maart de uitreiking van de Future for Nature Awards bij in Burgers' Zoo in Arnhem. Dat heeft de Future for Nature Foundation maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 13-3-2017, 9:18 (Update 13-3-2017, 9:18)

De stichting steunt elk jaar drie jonge, getalenteerde natuurbeschermers met een bedrag van 50.000 euro. De winnaars zijn dit keer de Indonesische Farwiza Farhan, de Irakese Hana Ridha en de Bengalese Shahriar Caesar Rahman.

Willem-Alexander is tijdens de ceremonie de eregast. In het verleden waren bekende personen als David Attenbrough en Jane Goodall al eens aanwezig als eregast. Future for Nature viert dit jaar haar tienjarig bestaan. Ter gelegenheid van het jubileum zullen bijna alle oud-winnaars acte de présence geven tijdens de prijsuitreiking in Burgers' Zoo.