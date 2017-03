Stilte rond staatsbezoek uit Argentinië

DEN HAAG - De Argentijnse president Mauricio Macri en zijn vrouw Juliana Awada worden over precies twee weken in Den Haag verwacht voor een staatsbezoek. De voorbereidingen zijn in volle gang, zo wordt verzekerd, maar kennelijk is het moeilijk om knopen door te hakken. Er zijn namelijk nog steeds geen details bekendgemaakt en zelfs de data van de visite zijn niet officieel gecommuniceerd.

12-3-2017

De uitnodiging aan Macri dateert van vorig jaar juli. Een half jaar later werd zijn komst aangekondigd. "President Mauricio Macri van de Republiek Argentinië brengt in de laatste week van maart 2017 een staatsbezoek aan Nederland", meldde de Rijksvoorlichtingsdienst op 8 december. Sindsdien is er niets meer over gezegd. Argentijnse media kwamen begin januari niet verder dan dat de president in maart naar Nederland zou gaan en daar een ontmoeting zou hebben met het koningspaar en minister-president Mark Rutte.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldde echter dat er op 27 maart in de Beurs van Berlage in het kader van het staatsbezoek een Nederlands-Argentijns Business Forum wordt georganiseerd onder de noemer 'Opportunities for Investment & Trade'. Macri wordt daarbij verwacht, samen met minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel.

Tempo

"Tijdens het forum spreken vertegenwoordigers uit de Argentijnse en Nederlandse politiek en het bedrijfsleven. Zij staan stil bij recente ontwikkelingen in de samenwerking tussen Nederland en Argentinië, maar gaan ook in op het Argentijnse ondernemingsklimaat, trends, ontwikkelingen en kansen voor investeringen en handel tussen beide landen", aldus de RVO.

Het tempo waarin vorderingen worden gemaakt bij het samenstellen en afspreken van een programma verschilt van land tot land en van gast tot gast. Macri, die vorige maand op staatsbezoek was in Spanje, heeft klaarblijkelijk veel tijd nodig om te beslissen wat hij tijdens zijn verblijf in Nederland verder wil doen. Ook aan het programma van zijn echtgenote wordt nog gesleuteld.