ANP Koning Salman arriveert in Japan

TOKIO - Koning Salman van Saudi-Arabië is zondag aangekomen in Tokio voor zijn driedaagse bezoek aan Japan. Op het vliegveld rolde hij van zijn gouden roltrap het vliegtuig uit en werd hij opgewacht door de Japanse kroonprins Naruhito.

Door ANP - 12-3-2017, 12:58 (Update 12-3-2017, 12:58)

Het bezoek maakt onderdeel uit van de maand lange tour van Salman door Azië, die hij twee weken geleden begon in Maleisië. Het is de eerste keer voor Salman dat hij in de hoedanigheid van koning in Japan arriveert. Het is zelfs de eerste keer in 46 jaar dat een Saudische vorst het land bezoekt. Salman heeft de komende dagen onder meer ontmoetingen met keizer Akihito en premier Shinzo Abe.

De koning pakt zijn tour door Azië groots aan. Op zijn reis langs Maleisië, Indonesië, Brunei, Japan, China en de Malediven heeft hij een enorme entourage mee. De 81-jarige vorst heeft naar verluidt zo'n 1500 mensen aan personeel mee, onder wie zo'n honderd beveiligers. Naast zijn gouden roltrap werden ook auto's ingevlogen en huurt de koning allerlei luxe hotels en resorts voor zijn delegatie.