Prins Akishino herdenkt tsunami

ANP Prins Akishino herdenkt tsunami

TOKIO - Japan stond zaterdag weer stil bij de verwoestende aardbeving en tsunami die het land op 11 maart 2011 troffen. Bij de herdenkingsceremonie in Tokio waren dit keer echter niet keizer Akihito en keizerin Michiko aanwezig. De keizer vaardigde zijn tweede zoon prins Akishino en diens vrouw prinses Kiko af naar de dienst.

Door ANP - 12-3-2017, 12:04 (Update 12-3-2017, 12:04)

Akishino loofde in zijn toespraak de gestage vooruitgang van de wederopbouw van de getroffen delen, zo meldt de krant Japan Times. Ook leeft hij mee met de gezinnen die zich na zes jaar nog steeds in hachelijke situaties bevinden. "Mijn hart doet pijn als ik denk aan de gezondheid van de getroffen ouderen en de evacués uit de stralingsgebieden die nog altijd niet terug kunnen naar hun eigen huis", aldus de prins.

Akihito maakte voor het eerst sinds 2012 pas op de plaats wat betreft de herdenking in het nationale theater in Tokio. Zijn kabinetschef Yoshihide Suga zei eerder dat de beslissing om niet te gaan niets te maken heeft met de politieke besprekingen over een mogelijk aanstaand aftreden van de Japanse keizer.

De aardbeving en de daaropvolgende tsunami en kernramp bij Fukushima kostte aan bijna zestienduizend mensen het leven.