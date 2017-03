Harry overhandigt rugbycup aan Engeland

LONDEN - De Britse prins Harry zal met een goed gevoel terugkijken op de zaterdagavond. Hij was een van de 82.000 aanwezigen bij de jaarlijkse rugbywedstrijd om de Calcutta Cup tussen Engeland en Schotland en zag hoe zijn thuisland er met de winst vandoor ging (61-21).

Door ANP - 12-3-2017, 11:06 (Update 12-3-2017, 11:06)

Volgens Britse media was Harry zichtbaar trots toen hij de beker na afloop mocht overhandigen. De prins is een groot rugbyliefhebber en zat in het stadion in zijn rol als beschermheer van de Rugby Football Union.

Op de tribune had Harry gezelschap van de Britse minister van Defensie Michael Fallon. De vriendin van de prins, Meghan Markle, was er niet bij. Zij werd zaterdag gespot in haar woonplaats Toronto. Vorige week brachten Harry en Meghan nog het weekeinde met elkaar door op Jamaica toen ze aanwezig waren op de bruiloft van een van Harry's beste vrienden.