Nieuwe voorzitter voor Oranjeverenigingen

WOUDENBERG - De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft zaterdag in Woudenberg de burgemeester van Oudewater, Pieter Verhoeve, unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter.

Door ANP - 11-3-2017, 12:10 (Update 11-3-2017, 12:10)

Verhoeve sprak in zijn aanvaardingstoespraak over het belang van Koningsdag. "We leven in een boeiende, spannende tijd. Een tijd waarin we samenleving heten, maar dat niet altijd zijn." Volgens hem snakken Nederlanders naar samenwerking. "Wat is nou een eeuwenoud bindmiddel: het Huis van Oranje. Dat werd mij duidelijk tijdens het bezoek van de koning aan mijn stad", aldus Verhoeve.

"Oudewater heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn familiegeschiedenis, vertelde de koning. Toen besefte ik dat vaderlandse geschiedenis ook Oranjegeschiedenis is, en andersom", zei de nieuwe voorzitter. Koningsdag en de Oranjeverenigingen hebben daarmee een functie als "sociaal kapitaal van de gemeenschap". "Als zij het niet doen, wie dan?"

De kersverse voorzitter zag nog wel een aantal uitdagingen voor de verenigingen, zoals noodzakelijke verjonging, verfrissing en verder werken aan verbinding. "Samenwerking met het hof en het Oranje Fonds. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder."