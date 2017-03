Nieuw lied voor de koning

WOUDENBERG - Koning Willem-Alexander krijgt een lied ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Het 'Lied voor de Koning' is zaterdag gepresenteerd op de ledenvergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

Door ANP - 11-3-2017, 11:43 (Update 11-3-2017, 12:51)

Op verzoek van die bond componeerde Edwin Schimscheimer de muziek en schreef Coot van Doesburgh de tekst. De bedoeling is dat het lied wordt gespeeld en gezongen door verschillende orkesten en koren, meldt Schimscheimer op zijn website.

De tekst luidt: "Lang zal hij leven, gelukkig en goed. Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed. Hoe we ook onderling allen verschillen, ieder kan helpen bij wat wij graag willen. Dan is er niemand meer werkelijk alleen. Eén voor ons allen en allen voor één. Als we na kijken ook werkelijk zien. Als we naast horen ook luisteren misschien. En dan begrijpen en stoppen met haten. Als we dan lachen en eindelijk praten, dan komt het goed. Dus geef me je hand en loop met me mee door dit prachtige land. Een plaats om te leven voor ons allemaal. Wij spreken tenslotte dezelfde taal."

De vorige keer dat de koning een lied aangeboden kreeg, was ter gelegenheid van zijn inhuldiging in 2013. Dat Koningslied van componist John Ewbank kreeg veel kritiek op de - in de ogen van velen - kromme tekst. Columniste Sylvia Witteman organiseerde zelfs een petitie tegen het nummer.