Margriet brengt eerbetoon aan Canada

ANP Margriet brengt eerbetoon aan Canada

LEIDEN - Prinses Margriet toonde vrijdagmiddag in Leiden op bijzondere wijze haar speciale band met haar geboorteland Canada. Bij de opening in Museum Volkenkunde van Canadese Inuit kunst droeg de prinses een witte mantel, met daaronder een rode jurk en ook schoenen en oorhangers waren rood. Rood en wit zijn de nationale kleuren van Canada.

Door ANP - 10-3-2017, 22:45 (Update 10-3-2017, 22:45)

Op haar mantel droeg de in 1943 in Ottawa geboren prinses een broche in de vorm van een esdoornblad. De 'maple leaf' is het nationale symbool van Canada en is onder meer te zien in de Canadese vlag.

Het bijzondere gebaar naar Canada paste ook bij de tentoonstelling die wordt georganiseerd in het kader van de viering van de 150ste verjaardag van de stichting van Canada in 1867. "Dat is voor Europese begrippen een korte tijd, maar wij zijn heel trots op onze verjaardag", aldus de Canadese ambassadeur Sabine Nölke in haar toespraak bij de opening van de expositie door prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.

Canada heeft de twee ook gevraagd om dit jaar op bezoek te komen.