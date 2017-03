Laurentien doet vrijwilligerswerk op Curaçao

ANP Laurentien doet vrijwilligerswerk op Curaçao

WILLEMSTAD - Prinses Laurentien heeft ook dit jaar de vrijwilligersactie van het Oranje Fonds niet overgeslagen. De prinses stak niet in Nederland, maar op Curaçao de handen uit de mouwen.

Door ANP - 10-3-2017, 22:14 (Update 10-3-2017, 22:14)

Laurentien schoof in het kader van Cura Doet in Willemstad aan bij het project Thinker Shop. Kinderen en jongeren halen onder meer computers uit elkaar om ze een tweede leven te geven. Laurentien vloog begin deze week naar het Caribisch gebied. Op Bonaire woonde ze een conferentie over kinderrechten bij en installeerde ze de Raad van Kinderen.

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima deden vrijdag vrijwilligerswerk. Het koningspaar stak in Breda de handen uit de mouwen in de Buurttuin. Bijna twee uur sjouwden, schilderden, timmerden en poetsten de koning en koningin. Verwacht wordt dat prinses Beatrix zaterdag in actie komt. Zoals gebruikelijk wordt vooraf niet bekendgemaakt waar en wat ze doet.

Voor de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds, waarvan Willem-Alexander en Máxima beschermpaar zijn, zijn dit jaar een recordaantal klussen aangemeld. In Nederland gaat het om 9500 klussen, in het Caribisch gebied zijn het er nog eens 600. Voor Cura Doet zijn 236 klussen aangemeld, 2534 vrijwilligers komen vrijdag en zaterdag op het eiland in actie.