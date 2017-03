Haakon geniet van training in hoge noorden

HAMMERFEST - De Noorse kroonprins Haakon vertoefde donderdag en vrijdag in het hoge noorden. De kroonprins woonde in Finnmark, de noordelijkste provincie van het land, de grootschalige militaire training Joint Viking bij.

In twee dagen tijd kreeg Haakon “een goede indruk van de training”, zei hij tegen het lokale iFinnmark. De kroonprins vertelde dat hij dol is op de provincie. “Het is een fascinerend gebied met prachtige natuur.”

Finnmark is volgens Haakon bijzonder geschikt voor een militaire training als Joint Viking, die crisisbeheersing en het oefenen van de verdediging van Noorwegen als belangrijkste doelen heeft. Zo’n achtduizend soldaten, onder wie zevenhonderd Amerikanen en Britten, nemen van 6 tot 15 maart deel aan de oefening.

Volgens Haakon is het voor hen “belangrijk ook in winterse omstandigheden te trainen”. De kroonprins diende na zijn middelbareschooltijd enkele jaren in de Noorse marine. In 2013 werd hij benoemd tot admiraal van de marine en generaal van de lucht- en landmacht.

De grootse training Joint Viking vindt elke twee jaar plaats en werd eerder al gehouden in onder meer Oslo, Troms en Trøndelag. De oefening vindt steeds in een ander deel van Noorwegen plaats, zodat de militairen alle delen van het land goed leren kennen.