Koningin Sonja brengt kunst naar Frankrijk

ANP Koningin Sonja brengt kunst naar Frankrijk

TOURS - Koningin Sonja opende vrijdag een nieuw centrum voor hedendaagse kunst in Tours. De Noorse koningin ging niet met lege handen naar Frankrijk. Een aantal kunstwerken die de komende tijd in het Centre de Création Contemporaine Olivier Debré te zien zijn, hangen normaal gesproken in Noorwegen in koninklijke residenties.

Door ANP - 10-3-2017, 18:24 (Update 10-3-2017, 18:24)

Dat Sonja persoonlijk bij kon dragen aan een van de exposities, geeft de echtgenote van koning Harald voldoening. “Een van de werken, Lysne Bleu Taches Bleues Foncées, gaf ik jaren geleden, ik denk in de jaren zeventig, aan mijn man, de koning. Toen ik het hem gaf, zei de koning: ik weet precies waar hij stond toen hij dit schilderde! Debrés werk is abstract, maar tegelijkertijd zo herkenbaar.”

De Franse kunstenaar Olivier Debré had een nauwe band met Noorwegen. Hij reisde vaak af naar het land en liet zich inspireren door het landschap en de luchten. “Ik had het genoegen hem een paar keer te mogen ontmoeten”, zei Sonja in haar speech. “Ik heb een nauwe band met zijn werk. Debré maakt deel uit van mijn dagelijks leven, een paar werken van hem hangen in de koninklijke residenties.”

In het Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, dat zaterdag de deuren opent voor het publiek, is niet alleen werk van Debré en andere Franse kunstenaars te zien. Ook abstracte kunst uit Noorwegen wordt tentoongesteld, volgens Sonja “een mijlpaal in de Frans-Noorse kunstdialoog”. De expositie is volgens de koningin “een unieke mogelijkheid” om Noorse kunst te zien in Frankrijk.