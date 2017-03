Máxima volgende week in de Verenigde Staten

ANP Máxima volgende week in de Verenigde Staten

DEN HAAG - Koningin Máxima vliegt volgende week naar de Verenigde Staten. Als VN-pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling is de koningin van maandag tot en met woensdag in New York en Washington. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekend.

Door ANP - 10-3-2017, 17:48 (Update 10-3-2017, 17:48)

Maandagochtend woont Máxima in New York een bijeenkomst bij van de ‘Group of Friends of Financial Inclusion’. Dit is een informele groep van VN-ambassadeurs van zo’n 37 landen die actief bezig zijn met het verbeteren van de toegang tot financiële diensten. Ook heeft Máxima maandag en woensdag besprekingen bij de Verenigde Naties en met een aantal fintech-bedrijven.

Dinsdag is de koningin in Washington, waar ze de Wereldbank Groep en de Inter American Development Bank bezoekt. Daar heeft ze interne besprekingen en een ontmoeting met leden van haar ‘Reference Group’. Deze advies- en klankbordgroep bestaat uit elf vertegenwoordigers van internationale organisaties met specifieke kennis op het gebied van inclusieve financiering. Máxima werkt nauw met hen samen.