ANP Belgische koning Paola verlaat ziekenhuis

BRUSSEL - De Belgische koningin Paola heeft vrijdag het ziekenhuis in Brussel verlaten. De moeder van koning Filip mag thuis verder revalideren.

Door ANP - 10-3-2017, 14:25 (Update 10-3-2017, 14:25)

Vorige maand brak Paola haar heup door een val in haar woning, kasteel Belvédère. De 79-jarige koningin werd daarop op 17 februari geopereerd en verbleef drie weken in het ziekenhuis Saint-Luc. De ingreep en daaropvolgende herstel verliepen goed waardoor ze al naar huis kan.

Het was de tweede keer binnen korte tijd dat Paola in het ziekenhuis terechtkwam. Rond de jaarwisseling werd ze al een week behandeld voor een werverfractuur die ze had opgelopen door een val.