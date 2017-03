Máxima bij opening Impact Summit Europe 2017

DEN HAAG - Koningin Máxima is dinsdag 21 maart in het Vredespaleis in Den Haag. Daar woont ze de opening bij van de derde editie van de Impact Summit Europe. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekend.

Door ANP - 10-3-2017, 14:09 (Update 10-3-2017, 14:09)

Máxima zal onder meer luisteren naar de openingstoespraak en een paneldiscussie bijwonen. Daarna volgt ook nog een informele ontmoeting met een aantal aanwezigen bij de bijeenkomst.

Op de Impact Summit Europe wordt kennis uitgewisseld tussen onder anderen beleggers en vertegenwoordigers van pensioen- en beleggingsfondsen. Dit jaar staat staan ‘impact investing’ en de relatie met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties centraal.