ANP Mette-Marit shopt in kringloopwinkel

OSLO - Mette-Marit shopte donderdag in een bijzondere winkel. De Noorse kroonprinses nam een kijkje bij Normisjon, een nieuwe kringloopwinkel in Oslo. Mette-Marit mocht de winkel officieel openen.

Door ANP - 9-3-2017, 21:23 (Update 9-3-2017, 21:23)

Na de opening kreeg Mette-Marit een rondleiding door de winkel, die wordt gerund door zo’n twintig jongeren en studenten die vrijwillig achter de toonbank staan. De winkel die de kroonprinses opende, is de negende van Normisjon in Noorwegen. Het is de eerste die alleen tweedehands kleding en accessoires verkoopt.

De opbrengst van de verkoop gaat naar onderwijsprojecten voor kinderen in Bangladesh en India. Daarnaast hoopt Normisjon het winkelend publiek te verbinden door een kopje koffie aan te bieden. Ook Mette-Marit slaagde, de kroonprinses ging naar huis met een tweedehands jurk.