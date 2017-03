Tilburg durft andere kant te laten zien

TILBURG - Het wordt een groot feest. Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg was donderdagmiddag zelfverzekerd tijdens de presentatie van de plannen voor de viering van Koningsdag. "We willen de koning, de koninklijke familie en de rest van Nederland Tilburg laten zien zoals we zijn." En het organiseren van een feestje gaat de Brabanders goed af, zo voegde hij eraan toe.

Door ANP - 9-3-2017, 19:47 (Update 9-3-2017, 19:47)

Tilburg heeft bij het opstellen van het overvolle programma lef getoond. Tilburg was van oudsher een werkstad, zo benadrukte Noordanus, en dat krijgt het koninklijk gezelschap goed ingewreven. De route voert op 27 april niet langs pittoreske grachten en singels of langs prachtige geveltjes, maar deels dwars over de voormalige werkplaats van NS achter het station, in wat nu de Spoorzone heet.

"Brabant heeft twee soorten steden", verduidelijkte commissaris van de Koning, Wim van der Donk. Naast Den Bosch, Bergen op Zoom en Breda met hun fraaie historische binnensteden zijn er 'werksteden' als Roosendaal, Helmond en Tilburg. Die hebben hun eigen charme. Het verleden wordt daarbij niet vergeten en het decor na aankomst op het station van Tilburg is industrieel erfgoed.

Afdankertje

De Oranjes gaan volgens Noordanus kennismaken met de "verborgen schatten" van zijn stad. Dertien thema's komen aan bod - met onder meer muziek, carnaval, onderwijs, sport en de regio die zich in een parade presenteert - en de eerste acht thema's worden behandeld in het wat ruig aandoende voormalige industriegebied.

Pas daarna gaat het gezelschap onder het spoor door naar het centrum, waar koning Willem-Alexander ook oog in oog komt te staan met het standbeeld van zijn verre voorganger koning Willem II. Een afdankertje dat beeld, want het stond oorspronkelijk in Den Haag, maar moest daar in 1934 plaatsmaken voor het majestueuzer ruiterstandbeeld dat nu bij het Binnenhof staat.

Het koninklijk bezoek eindigt even verderop met een 'grand bal' waar Tilburgse toppers van zich laten horen. In de stad gaat het feest daarna gewoon door. "Als we worden gevraagd een leuk feestje te organiseren, reken daar dan maar op", aldus de commissaris.