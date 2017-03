Recordaantal klussen aangemeld voor NLdoet

DEN HAAG - Het Oranje Fonds heeft het dit jaar druk tijdens de vrijwilligersactie NLdoet. Voor 10 en 11 maart zijn een recordaantal van 9500 klussen aangemeld, driehonderd meer dan vorig jaar. Naar verwachting steken dit jaar 350.000 Nederlanders de handen uit de mouwen, meldde het organiserende Oranje Fonds donderdag.

Door ANP - 9-3-2017, 7:52 (Update 9-3-2017, 7:52)

Nederland is volgens het fonds een land van vrijwilligers. Uit onderzoek van Ipsos blijkt namelijk dat 94 procent van de Nederlanders zich wel eens belangeloos inzet voor een ander. Bijna de helft doet dit zelfs wekelijks. Nederlanders zetten zich het liefst in voor ouderen (58 procent), maar ook voor kinderen (23 procent), mensen met een verstandelijke beperking (21 procent) en mensen met een lichamelijke beperking (21 procent).

Nederlanders doen vrijwilligerswerk omdat ze een ander graag helpen maar ook omdat ze er zelf een goed gevoel van krijgen.

"Deze cijfers onderschrijven wat wij met NLdoet naar buiten willen brengen: dat het doen van vrijwilligerswerk niet alleen heel fijn is voor een ander, maar ook zeker voor jezelf”, vertelt Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds. "Wij steunen het hele jaar door duizenden organisaties die gerund worden door vrijwilligers. Van hospices tot buurttuinen en van voedselbanken tot ouderencentra. NLdoet is voor ons hét moment om vrijwilligerswerk in het zonnetje te zetten en te laten zien dat iedereen in Nederland mee kan helpen. Al doe je maar een paar uurtjes per jaar vrijwilligerswerk, op een manier die bij jou past. Ook dan kun je al een groot verschil maken.”