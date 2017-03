Prins Harry maakt indruk op George W. Bush

NEW YORK - Prins Harry heeft diepe indruk gemaakt op de Amerikaanse oud-president George W. Bush. De twee troffen elkaar vorig jaar tijdens de Invictus Games in Orlando, Florida.

Door ANP - 8-3-2017, 18:09 (Update 8-3-2017, 18:09)

“Hij is echt prince charming”, zei Bush tegen People over de 32-jarige Britse prins. “Hij is een erg charmant persoon en hij draagt de veteranen een warm hart toe. Ik was diep onder de indruk van hem”, vertelt de oud-president, die toegaf dat hij niet echt wist wat hij moest verwachten van zijn ontmoeting met Harry. “Waarschijnlijk wist hij ook niet wat hij van mij kon verwachten.”

Bush genoot van de Invictus Games, het door Harry bedachte sportevenement voor militairen die tijdens hun werk of in een privésituatie gewond raakten. “Wat hij daarmee heeft gedaan is erg goed”, vindt de oud-president, die volgende week de Amerikaanse deelnemers aan de Invictus Games van dit jaar opzoekt. De derde editie van het internationale evenement vindt van 24 tot en met 30 september plaats in de Canadese stad Toronto.