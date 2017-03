Constantijn: geef kind digitale vaardigheden

DEN HAAG - Prins Constantijn heeft zich achter de open brief geschaard die CodePact vlak voor de verkiezingen heeft geschreven aan de politieke partijen. In het schrijven roepen bedrijven als Google, IBM, VodafoneZiggo en Microsoft gezamenlijk op om snel in het onderwijs veel meer aandacht te besteden aan digitale vaardigheden.

Door ANP - 8-3-2017, 11:25 (Update 8-3-2017, 11:25)

Prins Constantijn, in zijn functie als aanjager van StartupDelta2020, steunt de oproep. "Geef volgende generaties de vaardigheden die ze nodig hebben! Ook essentieel voor concurrentiekracht van Nederland. Kan niet langer wachten!", twitterde de prins woensdagmorgen.

De bedrijven die zijn verenigd in CodePact vinden dat het volgende kabinet in het regeerakkoord het voornemen moet opnemen dat de regering ervoor gaat zorgen dat kinderen en jongeren op structurele wijze digitale vaardigheden (waaronder ook programmeren) aanleren en dat leraren de kans krijgen zich snel bij te scholen.