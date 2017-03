Koningin in Amsterdam voor Vrouwendag

AMSTERDAM - Koningin Máxima geeft woensdagochtend in Amsterdam het startsein voor zelfredzaamheidstrainingen van stichting Single SuperMom, een organisatie voor alleenstaande moeders. De handeling is een van de tientallen activiteiten die door het hele land plaatsvinden in het kader van Internationale Vrouwendag. In vele tientallen gemeenten staan instanties stil bij deze dag.

Door ANP - 8-3-2017, 4:28 (Update 8-3-2017, 4:28)

De FNV onthult op het Plein in Den Haag een mobiel standbeeld voor alle werkende vrouwen in Nederland en roept de politiek en de Sociaal-Economische Raad (SER) op de loonkloof tussen man en vrouw te dichten. Ook culturele instellingen en universiteiten en hogescholen besteden ruime aandacht aan de dag die in 1978 officieel door de Verenigde Naties werd erkend.

Internationale Vrouwendag ontstond aan het begin van de vorige eeuw als actiedag van de vrouwenbeweging. De dag wordt jaarlijks op 8 maart gevierd.