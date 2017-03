Na schaatsen ook boksen voor Lymph&Co

ANP Na schaatsen ook boksen voor Lymph&Co

ROTTERDAM - Het schaats- en fietsevenement De Hollandse 100 zit er nog maar net op of prins Bernhard heeft alweer een ander sportevenement in zijn agenda onderstreept. Hij gaat op 6 april zestien Rotterdamse ondernemers aanmoedigen tijdens een wedstrijd boksen.

Door ANP - 7-3-2017, 23:55 (Update 7-3-2017, 23:55)

De ondernemers laten zich allemaal sponsoren door donateurs en de opbrengst gaat naar Lymph&Co, de stichting van prins Bernhard. Hij vertelde dinsdagavond in Shownieuws zelf niet in de ring te zullen stappen.

De mannen trainen drie tot vier keer per week om goed voor de dag te komen tijdens de benefietwedstrijd White Collar Boxing voor Lymph&Co, vermeldt de website van het evenement. ,,De vechtlust van onze amateurboksers staat symbool voor het gevecht dat duizenden Nederlanders dagelijks leveren tegen lymfeklierkanker."

De Rotterdamse ondernemers boksen ieder een officiële partij tegen een tegenstander in dezelfde gewichtsklasse. Donateurs kunnen per bokser een donatie doen. Alle donaties gaan rechtstreeks naar het Lymph&Co-fonds en daarmee naar onderzoek naar lymfeklierkanker en betere behandelmethodes. De vierde editie van het White Collar Boxing Event vindt plaats in de hangar van Worldhotel Wings op Rotterdam-The Hague Airport.