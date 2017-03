Prins Albert II haalt banden met Portugal aan

LISSABON - Prins Albert van Monaco heeft dinsdag een nieuwe kanselarij in Lissabon geopend. De Monegaskische vorst bracht een toost uit met champagne in het bijzijn van de Portugese minister van Buitenlandse Zaken Artur Santos Silva en de nieuwe ambassadeur van Monaco in Lissabon.

Monaco heeft voortaan een permanente diplomatieke vertegenwoordiging in Lissabon. Het gebaar demonstreert volgens prins Albert de ''grote vriendschap'' tussen de twee landen die zich beide inzetten om de oceanen te beschermen. Portugal is medeorganisator van een grote VN-conferentie over oceanen die in september wordt gehouden.

Bij zijn bezoek aan de nieuwe kanselarij tekende prins Albert onder meer het ereboek. Hij benadrukte volgens Portugese media dat de opening van de ambassade ''tot meer permanent diplomatiek overleg zal leiden''. Santos Silva zei dat de Portugese regering niet van plan is een ambassade in Monaco te openen. De vele Portugezen die in Monaco werken, kunnen terecht bij een consulaat in het prinsdom en het consulaat in Marseille.

De nieuwe ambassadeur van Monaco in Lissabon is Henrique Polignac de Barros. Hij zei dat de betrekkingen tussen beide landen al ruim een eeuw oud zijn. ''Prins Albert I van Monaco was een goede vriend van koning Don Carlos, samen maakten ze reizen over de oceaan naar de Azoren'', vertelde de nieuwe ambassadeur.