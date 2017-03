Koningin proeft uitgebreid bij Koppert Cress

ANP Koningin proeft uitgebreid bij Koppert Cress

MONSTER - Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag een uitgebreid werkbezoek gebracht aan het tuinbouwbedrijf Koppert Cress in Monster. De koningin nam in de proeftuin ruim de tijd om te proeven en ruiken van de talrijke eetbare planten en bloemen.

Door ANP - 7-3-2017, 16:35 (Update 7-3-2017, 16:35)

Ook kreeg ze van directeur Rob Baan in de kassen tekst en uitleg over de duurzame wijze waarop zijn bedrijf energie opwekt en gebruikt. Met zonnecollectoren en ondergrondse warmteopslag bijvoorbeeld.

Koppert Cress was geen onbekende voor de koningin. Ze had al een paar keer eerder kennis gemaakt met producten van het bedrijf. Tijdens het staatsbezoek aan Japan bijvoorbeeld en bij de opening van de Markthal in Rotterdam.

Dropplant

Het ultramoderne en innovatieve Westlandse bedrijf won vorig jaar de Koning Willem I-plaquette voor duurzaam ondernemerschap. Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I-stichting, waarvan de haar bij het bezoek begeleidende directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank voorzitter is.

De koningin bekeek met veel belangstelling naar de smaakles die leerlingen van de JF Kennedyschool uit 's-Gravenzande kregen. De jeugd moest proberen verschillende smaken te herkennen, ook met blind proeven. Zo leerden ze dat verschillende planten verantwoordelijk zijn voor verschillende smaken zoals komkommerkruid en de dropplant.

Groenten

In de keuken bewonderde Máxima het enorme Molteni-fornuis, waarvan er in de wereld maar drie bestaan. Chefkok Yuri Verbeek legde uit dat zijn leerling koks vooral 'anders' moeten denken, waarbij bij Koppert alle aandacht uitgaat naar groenten.

In het bedrijfsrestaurant zijn alle groentemaaltijden gratis, waarover het bedrijf nog in de clinch ligt met de Belastingdienst. Waarom het personeel wel gratis veiligheidsschoenen en helmen of sportles mogen aanbieden, maar geen gezonde maaltijd, vroeg Baan zich af.