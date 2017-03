Charles en Camilla op reis in Europa

ANP Charles en Camilla op reis in Europa

LONDEN - De Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla maken van 29 maart tot 6 april een korte reis door Europa. De prins van Wales en hertogin van Cornwall bezoeken achtereenvolgend Roemenië, Italië, Vaticaanstad en Oostenrijk. Dat heeft Clarence House dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 7-3-2017, 14:03 (Update 7-3-2017, 14:03)

Het programma van de reis is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Charles en Camilla van 29 tot 31 maart in Boekarest en omliggende gebieden zijn, daarna tot 5 april in Italië zitten en de laatste twee dagen in Wenen verblijven.

Charles bezocht Roemenië een keer eerder voor een officieel bezoek. Italië staat voor de twintigste keer op het programma, Vaticaanstad voor de derde keer. De Britse troonopvolger bezocht tot dusver drie keer Oostenrijk.