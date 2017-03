Koningin Paola voorlopig nog in ziekenhuis

BRUSSEL - De revalidatie van koningin Paola verloopt goed, maar gaat langzaam. Dat meldde het paleis maandag volgens Belga. Paola, de moeder van de Belgische koning Filip, brak half februari haar heup als gevolg van een val in haar woning, kasteel Belvédère in Brussel.

Door ANP - 6-3-2017, 20:06 (Update 6-3-2017, 20:06)

De 79-jarige Paola werd 2,5 week geleden geopereerd en verblijft nog steeds in het revalidatiecentrum van het Brusselse ziekenhuis Saint-Luc. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer naar huis mag.

Het is de tweede keer in een paar maanden tijd dat Paola in het ziekenhuis ligt. Rond de jaarwisseling werd ze al een week behandeld voor een werverfractuur die ze had opgelopen bij een val.