Japanse keizer na bezoek Thailand weer thuis

ANP Japanse keizer na bezoek Thailand weer thuis

TOKIO - Keizer Akihito en keizerin Michiko van Japan zijn maandag teruggekeerd van hun week lange reis naar Vietnam en Thailand. In Bangkok plaatste het keizerspaar een krans voor de kist van de vorig jaar overleden koning Bhumibol. Ook vond een ontmoeting plaats met de nieuwe koning Vajiralongkorn.

Door ANP - 6-3-2017, 13:21 (Update 6-3-2017, 13:21)

De keizer onderhield bijna een halve eeuw lang bijzondere banden met de Thaise koning. Het eerste overzeese bezoek dat Akihito na zijn eigen troonsbestijging bracht was in 1991 aan Thailand, dat hij in 1964 als kroonprins ook al had bezocht. Het keizerspaar kwam in 2006 terug voor de viering van het diamanten regeringsjubileum van koning Bhumibol.

De Japanse en Thaise televisie toonden beelden van de ontvangst van het keizerspaar door koning Vajiralongkorn, met wie ook geschenken werden uitgewisseld.