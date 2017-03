Verjaardagstientje voor Willem-Alexander

UTRECHT - De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) viert volgende maand de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander met de uitgave van een speciale herdenkingsmunt. Dat heeft de KNM maandag bekendgemaakt. De verkoop begint op 4 april. Het ontwerp van het 'verjaardagstientje' is nog even geheim.

De herdenkingsmunt is volgens verwachting in trek bij verzamelaars van bijzondere uitgaven. In theorie kan de munt van tien euro in het Nederlandse betalingsverkeer worden gebruikt, maar in de praktijk zal niemand dat doen.

KNM brengt ter gelegenheid van de verjaardag ook een zogenoemde 'coincard' uit met daarin een bijzondere munt van 50 eurocent. De cijfers daarvan zijn oranje gekleurd. Een nepvariant is ook al in omloop, zo liet KNM vorige week weten. Daarbij is ook het portret van koning Willem-Alexander ingekleurd.