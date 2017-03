Joachim sluit reis in Nepal af

KATHMANDU - De elfdaagse reis van de Deense prins Joachim door Nepal zit erop. Hij beëindigde zijn bezoek in de hoofdstad Kathmandu, de plaats waar zijn reis eind februari ook begon.

Door ANP - 6-3-2017, 13:08 (Update 6-3-2017, 13:08)

Joachim bezocht Nepal in zijn functie als beschermheer van ontwikkelingsorganisatie CARE. Het was zijn tweede reis naar het Aziatische land. In 1991 was Nepal ook al zijn eerste bestemming voor CARE.

In de afgelopen anderhalve week bezocht Joachim, de jongste zoon van koningin Margrethe, verschillende plaatsen die hij 26 jaar geleden ook aandeed. Op veel plaatsen werd hij hartelijk ontvangen door de plaatselijke bevolking. Zo werd hij meermalen onthaald met een bloemenkrans voor om zijn hals.

Zondag stond het laatste officiële deel van Joachims reis op het programma in Kathmandu. Hij woonde een bijeenkomst bij van politie en overheidsdiensten waar gesproken werd over mensenrechten.