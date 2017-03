Willem-Alexander en Máxima weer aan het werk

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan na hun skivakantie in het Oostenrijkse Lech weer aan het werk. Voor de koning staan vooralsnog geen openbare activiteiten op de agenda, Máxima is dinsdag en woensdag op pad.

Door ANP - 6-3-2017, 8:49 (Update 6-3-2017, 8:49)

De koningin brengt dinsdagmiddag een werkbezoek aan Koppert Cress in Westland. Daar woont ze een van de smaaklessen bij die het tuinbouwbedrijf wekelijks geeft aan leerlingen van basisscholen. Een dag later is Máxima in Amsterdam in het kader van Internationale Vrouwendag. De koningin woont dan een bijeenkomst bij van Stichting Single SuperMom, die trainingen voor alleenstaande moeders geeft.

Prinses Laurentien vertrekt maandag naar Bonaire. Op het Caribische eiland installeert ze dinsdag de Raad van Kinderen. Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven zijn tenslotte vrijdag aanwezig bij de opening van de tentoonstelling Canadese Inuit Kunst in Museum Volkenkunde in Leiden. De expositie bevat ook enkele stukken uit de privécollectie van het paar.