Prins Carl Philip en Sofia bij Vasaloppet

ANP Prins Carl Philip en Sofia bij Vasaloppet

EVERTSBERG - Prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia waren zondag te vinden bij de Vasaloppet, het grote Zweedse langlaufevenement. Het paar stond langs het parkoers om een vriend toe te juichen, zo was te zien bij de staatsomroep SVT.

Door ANP - 5-3-2017, 14:37 (Update 5-3-2017, 14:37)

Carl Philip vond het prachtig om de traditionele langlaufwedstrijd nu eens live mee te maken, vertelde hij. "Het is zo leuk om de wedstrijddeelnemers nu eens van dichtbij te zien”, zei hij. Daarna vertelde de prins dat hij voor een vriend was gekomen die aan de tocht van negentig kilometer meedoet.

Sofia had de Vasaloppet wel eens eerder meegemaakt. "Het voelt een beetje alsof ik thuiskom”, zei ze dan ook. "Het is wel een beetje jammer dat ik de wedstrijd de laatste paar jaar niet heb kunnen volgen.”

De verslaggever van SVT wilde daarna nog weten hoe de Zweedse royals hun vriend zouden toejuichen, maar Carl Philip en Sofia wilden dat niet voordoen op TV.

De Zweedse koning Carl Gustaf was niet bij de skitocht van Sälen naar Mora. Hij was bij het WK langlaufen in het Finse Lahti.