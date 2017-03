Laurentien begint Raad van kinderen Bonaire

KRALENDIJK - Prinses Laurentien vertrekt maandag naar Bonaire. Ze woont op het Caribische eiland een conferentie over kinderrechten bij en installeert op Bonaire de Raad van Kinderen.

Door ANP - 5-3-2017, 13:43 (Update 5-3-2017, 13:43)

Dinsdag, op de eerste dag van de conferentie 'Opvoeden als basis voor kinderrechten', leidt Laurentien een dialoogsessie met professionals en kinderen. Woensdag installeert ze als oprichter van de Missing Chapter Foundation officieel de Raad van Kinderen op Bonaire.

De conferentie 'Opvoeden als basis voor kinderrechten' is een initiatief van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten, waarin Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland vertegenwoordigd zijn. Naast vertegenwoordigers van deze landen neemt ook Caribisch Nederland hieraan deel.

Debatten

De afgelopen tijd zijn, in samenwerking met UNICEF Nederland, op de zes eilanden van Caribisch Nederland debatten gevoerd met kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten en professionals over positief opvoeden en het tegengaan van geweld in de opvoeding.

Laurentien vertelde in de televisie-uitzending WNL op zondag over haar reis naar Bonaire: ''Kinderen op de Antillen zijn totaal niet gewend om mee te praten, om mee te denken. Ze hebben eigenlijk geen plek in de samenleving. Het gaat er veel hiërarchischer aan toe. Ze leren op school hun mond te houden 'totdat er met je gesproken wordt'. Met de Raad van Kinderen veranderen we de spelregels. Kinderen hebben zoveel meer kennis dan wij vroeger op die leeftijd hadden. Ze moeten ergens naar toe met die kennis. Als je ze een platform geeft en je geeft ze de opdracht 'ga met die daadkracht aan de slag', dan heb je een geweldige positieve impuls in de samenleving die we volgens mij nodig hebben."

De Raad van Kinderen, een initiatief van Missing Chapter Foundation en UNICEF Nederland, maakt deel uit van een traject om de kinderrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verbeteren. Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is via een subsidie aan UNICEF Nederland medefinancier van de Raad van Kinderen in Caribisch Nederland. Inmiddels zijn er meer dan zeventig organisaties en scholen in Caribisch Nederland, Aruba en Curaçao en Nederland betrokken bij de Raad van Kinderen.