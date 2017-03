Japans keizerspaar eert koning Bhumibol

ANP Japans keizerspaar eert koning Bhumibol

BANGKOK - De Japanse keizer Akihito is zondag samen met keizerin Michiko aangekomen in Bangkok om de laatste eer te bewijzen aan de vorig jaar overleden Thaise koning Bhumibol. Het keizerspaar kwam uit Vietnam waar de afgelopen dagen Hanoi en Hué zijn bezocht.

Door ANP - 5-3-2017, 13:06 (Update 5-3-2017, 13:06)

Koning Bhumibol, die zeventig jaar regeerde, was goed bevriend met het keizerspaar. Akihito en Michiko waren in 2006 eregasten bij de viering van zijn diamanten regeringsjubileum. "De keizerin en ik hadden meer dan vijftig jaar een hechte vriendschap met de koning”, aldus Akihito vorige week voor vertrek uit Japan.

Er wordt een bezoek gebracht aan het Grand Palace, het koninklijke paleis, waar het stoffelijk overschot van Bhumibol rust in afwachting van de plechtige crematie in december van dit jaar. Het keizerspaar legt bloemen bij de kist en tekent het condoleanceboek. Daarna is er een ontmoeting met de nieuwe Thaise koning Vajiralongkorn.