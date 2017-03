Bernhard zet Hollandse 100 in beweging

BIDDINGHUIZEN - Prins Bernhard heeft zondagmorgen op de gezellig drukke en zonnige schaatsbaan van Flevonice in Biddinghuizen het startschot gegeven voor de derde editie van De Hollandse 100. Met het uit schaatsen en wielrennen bestaande sportieve evenement wordt geld ingezameld voor de stichting Lymph & Co ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar lymfklierkanker.

Bij prins Bernhard werd die ziekte in 2013 geconstateerd. Hij is inmiddels genezen verklaard, al zijn er elke twee maanden nog controles. "Omdat er geen fonds was voor wetenschappelijk onderzoek naar specifiek lymfklierkanker hebben we Lymph & Co opgericht. Ook voor een stukje awareness: het is de derde kankersoort onder kinderen, de vijfde onder volwassenen, de groep mensen die het krijgt, is groot", aldus Bernhard in een gesprek met Het Parool.

De hele Apeldoornse tak van de koninklijke familie neemt deel aan onderdelen van De Hollandse 100, inclusief de familie-estafette op de ijsbaan. "De Hollandse 100 is doorspekt met persoonlijke verhalen, mensen doen vaak mee om iemand die ze kennen te ondersteunen. Op een positieve manier, niet vanuit medelijden. Dat geldt ook voor mij: mijn vrouw en haar vriendinnen, mijn broers en mijn moeder doen mee", vertelde Bernhard.

Met de actie die dit jaar een recordaantal van 506 deelnemers kent, is inmiddels al 370.000 euro opgehaald. Het streefbedrag was 350.000 euro.