ANP Prins Floris met team beste fondsenwerver

BIDDINGHUIZEN - ''Veel achter mensen aan zitten”. Dat is de succesformule die prins Floris en zijn teamgenoten ook dit jaar weer met succes hanteerden bij het zoeken van sponsors voor hun deelname aan De Hollandse 100. Dit schaats- en wielrenevenement wordt zondag gehouden op en rond schaatscentrum Flevonince in Biddinghuizen en is bedoeld om geld op te halen voor onderzoek naar lymfklierkanker.

Door ANP - 5-3-2017, 7:16 (Update 5-3-2017, 7:16)

Prins Floris is naar eigen zeggen 'blij' dat zijn ploeg ook dit jaar weer royaal het meeste heeft opgehaald. Vorig jaar was het net geen ton, dit keer is het bijna 120.000 euro. Dat is een derde van het totaalbedrag dat zaterdagavond op de teller stond van de actie van stichting Lymph&Co. De aanhoudende Floris zelf is goed voor ruim 23.000 euro.

De prins heeft meer tijd gestoken in fondsenwerving dan in de voorbereiding op het schaatsen en fietsen, zo bekende hij lachend. ''Ik heb twintig minuten geschaatst en twee keer tien kilometer gefietst”, vertelde hij. Echtgenote prinses Aimée doet dit jaar voor het eerst mee. ''Zij heeft schaatsles genomen en afgelopen week hebben we voor het eerst samen geschaatst.” Aimée vond het leuk om ook echt mee te doen, aldus haar echtgenoot.

De Hollandse 100, die is opgezet door prins Bernhard, wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. Het streefbedrag van 350.000 euro werd zaterdag al overschreden.