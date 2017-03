Crematie koning Bhumibol rond kerst

BANGKOK - De Thaise prinses Sirindhorn heeft de militaire junta voorgesteld de crematieplechtigheden voor haar in oktober overleden vader koning Bhumibol te laten plaatsvinden van 25 tot en met 29 december. Sirindhorn stelde de regeringscommissie die de uitvaart voorbereidt voor om deze data ter overweging voor te leggen aan haar broer koning Vajiralongkorn. Dat meldt de Bangkok Post.

Door ANP - 4-3-2017, 16:13 (Update 4-3-2017, 16:13)

Er was na het overlijden van koning Bhumibol nog geen datum genoemd voor de crematie. De verwachting was dat deze op zijn vroegst zou plaatsvinden in oktober of begin november, een jaar na het sterven van de koning. Begin vorige maand is begonnen met de voorbereidingen die enkele maanden in beslag zullen nemen. Zo moet er een speciaal crematorium worden gebouwd op het koninklijke veld Sanam Luang, naast het paleis. De Thai zijn ook nog steeds druk in de weer met het restaureren van de gouden triomfwagen die wordt gebruikt om de urn te vervoeren.

Het bureau van juntaleider en premier Prayut Chan-o-cha heeft een voorlopig tijdplan gegeven voor de plechtigheden waarbij de eigenlijke crematie op de tweede dag plaatsvindt. Een dag later wordt de as verzameld, die op de vierde dag naar de Dusit Maha Prasat troonzaal in het paleis wordt gebracht om vervolgens weer een dag later in een andere troonzaal de laatste rustplaats te krijgen.