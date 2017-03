PvdA en D66 verbaasd over niet stemmen koning

DEN HAAG - Vice-premier en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher en D66-voorman Alexander Pechtold hebben koning Willem-Alexander opgeroepen op 15 maart te gaan stemmen. De twee deden dat zaterdagmiddag in het radioprogramma Kamerbreed.

Volgens Pechtold heeft de koning een symboolfunctie en moet hij alleen al daarom alle kiezers het goede voorbeeld geven door zijn stem uit te brengen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hij gaf de koninklijke niet-stemmers nog wel een uitweg. "Als ze verklaren dat ze de enige niet-stemmers zijn en iedereen oproepen vooral te gaan stemmen".

Asscher sprak zijn verbazing uit over het feit dat het koningspaar en prinses Beatrix niet gaan stemmen, zoals onder meer staat uitgelegd op de website van het Koninklijk Huis. De stemming is immers geheim 'dus niemand kent zijn keuze', aldus de PvdA-leider. Peter Plasman van de partij Niet Stemmers had de koning en koningin zaterdag in een open brief opgeroepen te gaan stemmen om zo hun burgerplicht te doen.

Koning Willem-Alexander gaf twee weken geleden tijdens een streekbezoek aan de Krimpenerwaard aan jongeren zelf uitleg over zijn stemonthouding. Hij mag weliswaar stemmen maar ziet daar vanaf juist omdat de stemming geheim is. Daardoor kan speculatie ontstaan over zijn keuze. "Als de stemming niet geheim was, dan zou ik wel gaan stemmen en dan blanco stemmen", aldus Willem-Alexander tegen scholieren die hem er naar vroegen.