ANP Bernhard wilde overlevingkansen niet weten

AMSTERDAM - Prins Bernhard, bij wie in 2013 lymfeklierkanker werd vastgesteld, is blij dat hij destijds geen weet had van zijn overlevingskansen. Hij informeerde er bewust niet naar bij zijn behandelend arts, vertelt Bernhard in een interview aan het AD.

Door ANP - 4-3-2017, 12:59 (Update 4-3-2017, 12:59)

''Ik wist wel dat ik lymfeklierkanker had en welke vorm, maar niet wat het inhield. Ik zag het aan het gezicht van de chirurg dat het serieus was en dat het niet goed zat. Ik dacht: ik slaap toch al niet lekker, ik ga niet naar iets vragen wat ik eigenlijk niet wil weten. Achteraf had ik 20 procent kans. Bij de helft van de patiënten slaat de chemo niet aan. Ik ben blij dat ik dat allemaal niet wist."

Zondag staat De Hollandse 100 op het programma, een sportevenement bestaande uit 10 kilometer schaatsen en 90 kilometer fietsen. De opbrengst gaat naar stichting Lymph@Co voor onderzoek naar lymfeklierkanker.

Bernhard schaatst en fietst met zijn drie broers Maurits, Pieter-Christiaan en Floris. Ook zijn moeder prinses Margriet schaatst mee, net als de ambassadeurs Simon Keizer, Monique des Bouvrie en Rossana Kluivert. Bernhards twaalfjarige zoon Samuel neemt zich voor dit jaar mee te fietsen. Bernhard: ''Deze actie doe je met z'n allen, omdat je de ziekte met z'n allen ervaart."