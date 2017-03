Pierre Casiraghi noemt zoon naar vader

MONACO - De dinsdag geboren zoon van Pierre Casiraghi en zijn echtgenote Beatrice Borromeo heeft de naam Stefano Ercole Carlo Casiraghi gekregen. Het jongetje is vernoemd naar de overleden vader van Casiraghi, melden Italiaanse media.

Door ANP - 3-3-2017, 23:29 (Update 3-3-2017, 23:29)

Stefano Casiraghi was de tweede echtgenoot van prinses Caroline van Monaco. Hij stierf in 1990 op dertigjarige leeftijd bij een bootongeluk toen Pierre net drie jaar oud was. De middelste naam Ercole is de Italiaanse versie van Hercules, een Monegaskisch vorst rond het jaar 1600. Carlo is tenslotte een eerbetoon aan Beatrice' vader en broer, die dezelfde naam dragen.

De 29-jarige Pierre is zevende in de lijn van troonopvolging in Monaco. Hij trouwde in juli 2015 met de Italiaanse Beatrice. In november werd bekend dat er een kleine op komst was.