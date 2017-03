Jarige Tilburgers langs koninklijke route

TILBURG - Tilburgers die op Koningsdag hun verjaardag vieren kunnen een speciaal plekje krijgen langs de route die koning Willem-Alexander en zijn familie die dag afleggen door de Brabantse stad.

Door ANP - 3-3-2017, 23:02 (Update 3-3-2017, 23:02)

"Vier je verjaardag koninklijk", luidde de oproep die de gemeente vrijdag plaatste op de speciale website voor Koningsdag. Koning Willem-Alexander viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag in Tilburg. De Tilburgse jarigen - ongeacht hun leeftijd, als ze maar op 27 april zijn geboren - mogen ook een introducé meenemen.

De koning zelf ontvangt een dag later 150 mensen met wie hij zijn verjaardag deelt en die net als hij dit jaar een 'kroonjaar' vieren. Voor het verjaardagsdiner in het Koninklijk Paleis in Amsterdam hebben zich 11.493 mensen aangemeld.

De NOS becijferde aan de hand van cijfers van het CBS dat slechts 7962 Nederlanders voldoen aan de voorwaarden die vooraf door het paleis waren gesteld (geboren op 27 april, kroonjaar en ouder dan 18). Wellicht dat mensen meerdere keren zijn opgegeven, of een voorwaarde over het hoofd hebben gezien.