Harry met Meghan naar Jamaica

ANP Harry met Meghan naar Jamaica

KINGSTON - De Britse prins Harry is naar Jamaica gevlogen voor het huwelijk van een van zijn beste vrienden, Tom Inskip. Ook Harry's vriendin Meghan Markle woont de ceremonie bij, weet de Daily Mail.

Door ANP - 3-3-2017, 22:04 (Update 3-3-2017, 22:04)

Volgens de tabloid is het huwelijk waarschijnlijk een van de eerste gelegenheden waarbij Harry zijn liefde bij zijn vrienden kan introduceren. "Het is de eerste keer dat zij en Harry zo openlijk als koppel naar buiten treden. Een belangrijke stap in hun relatie", aldus een bron tegen de krant.

Harry en Meghan vlogen overigens niet samen naar Jamaica. De prins vertrok woensdag vanuit Londen en Meghan reisde vrijdag met een privévliegtuig vanuit haar woonplaats Toronto.

Tom Inskip en Harry kennen elkaar van hun tijd op Eton College waar ze onafscheidelijk van elkaar waren.